21:40 | Футбол — РПЛ

Рашид Рахимов: "Игра с "Анжи" получилась сложной"

0
Обсудить

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в эфире "Матч Премьер" подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:0).

– То, о чем мы говорили до матча случилось. В таких матчах не бывает фаворитов, она получилась достаточно сложной. Один эпизод может решить судьбу матча. У нас было два момента, а у соперника один. Нам удалось забить, очень важные три очка. После гола замены не совсем усилили игру. Исключение – последние пять минут, – сказал Рахимов.

Анжи - Ахмат

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

 

Опрос

Кто будет главным преследователем "Зенита" после 23-го тура РПЛ?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ