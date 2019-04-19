Рашид Рахимов: "Игра с "Анжи" получилась сложной"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в эфире "Матч Премьер" подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:0).

– То, о чем мы говорили до матча случилось. В таких матчах не бывает фаворитов, она получилась достаточно сложной. Один эпизод может решить судьбу матча. У нас было два момента, а у соперника один. Нам удалось забить, очень важные три очка. После гола замены не совсем усилили игру. Исключение – последние пять минут, – сказал Рахимов.

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