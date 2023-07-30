Рахимов о ничьей «Рубина» с «Оренбургом»: «Эмоции надо контролировать, чтобы не перегореть»
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал ничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 2-го тура РПЛ.
— Почему не удается сохранить победный счет две игры подряд?
— Сложно сказать. Какие-то ошибки есть. Они приводят к такому результату. У нас были свои моменты и надо было забить второй, на этом все бы закончилось. Но мы пропустили в концовке. Надо отдать должное команде, которая была в разъездах, не хватило свежести. Мы должны быть спокойнее при владении мячом. Мы иногда переходили на длинные передачи и это приводило к потерям. Определенная структура у команды была видна.
— «Оренбург» играл активнее. Почему?
— Этой команде нельзя давать пространство. Мы хотели навязать ей более вязкую игру. У нас были шансы в контратаках, но мы их не использовали.
Меня напрягло до матча, что команда эмоционально была очень заряжена. Это могло повлиять на состояние. Эмоции надо контролировать, чтобы не перегореть.
— С чем связана замена Даку?
— Он не до конца готов. Это габаритный игрок, он хорошо навязывает борьбу, цепляется за мячи. Но в обороне есть определенные проблемы. Он распределяет свои силы. Думаю, в ближайшее время он наберет форму.
В третьем туре чемпионата России-2023/24 «Рубин» сыграет против «Спартака» на своем поле. Матч пройдет 5 августа и начнется в 17.30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
3
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
12
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|2
|0
|2
|
|
Матиас Дамиан Перес
Оренбург
|2
|0
|2