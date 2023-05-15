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Радимов — о «Спартаке»: «Борьба у них осталась разве что в медиалиге. Между «Народной командой» и «Бей Беги»

Радимов назвал «Динамо» и «Спартак» главными разочарованиями 27-тура РПЛ
Александр Кружков
Обозреватель
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Владислав Радимов
Владислав Радимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в интервью «СЭ» назвал три разочарования 27-тура РПЛ.

— Давайте о героях тура со знаком «минус».

— «Динамо». «Спартак». И-и... (пауза) Денисов.

— Почему именно в таком порядке?

— Мне очень жалко «Динамо». Год столетия клуба, роскошный стадион, активная работа с болельщиками, куча своих воспитанников в составе — и катастрофическая концовка сезона! Как следствие — увольнение Йокановича после очередного бездарного матча.

— Идем дальше. «Спартак».

— Если ты борешься за медали, то должен показывать качественный футбол и спокойно обыгрывать аутсайдера. А красно-белые в Химках смотрелись крайне неубедительно, едва не потеряли три очка. Повезло, что соперник столько моментов разбазарил. Более мастеровитая команда наказала бы «Спартак» за постоянные провалы в обороне.

— Наверняка.

— Еще зимой спартаковцы позиционировали себя как главный конкурент «Зенита», грозились бороться за чемпионство. А по факту борьба-то у них осталась разве что в медиалиге. Между «Народной командой» и «Бей Беги»...

— Жестко. Так почему тройку главных разочарований тура замыкает Денисов?

— Я бы назвал «Ростов», который неделю назад неожиданно уступил дома «Факелу», а сейчас и в Сочи сгорел. Но рука не поднимается бросить камень в огород Карпина. У него в составе куча мальчишек, в которых изначально никто не верил. А они по-прежнему наверху, сохраняют шансы на медали.

— Ну а Денисов-то чем провинился? Все видели, что арбитр ошибся в эпизоде со вторым «горчичником».

— Согласен. Никакого контакта там не было. Но!

— Но?

— Зачем, уже имея желтую, ты летишь в такой подкат? Сантиметры отделяли шипы Денисова от ноги Бикела! Арбитр вполне мог расценить это как опасную игру, вот и вынес предупреждение. Которое для защитника оказалось вторым. Но дело не только в карточке. Даниилу уже выдали миллион авансов. В первой половине сезоне он действительно играл неплохо. Весной же, мягко говоря, не впечатляет. Тут и брак в передачах, и позиционные ошибки... Нужно прибавлять!

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Владислав Радимов
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
13
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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