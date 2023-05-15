Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в интервью «СЭ» назвал три разочарования 27-тура РПЛ.

— Давайте о героях тура со знаком «минус».

— «Динамо». «Спартак». И-и... (пауза) Денисов.

— Почему именно в таком порядке?

— Мне очень жалко «Динамо». Год столетия клуба, роскошный стадион, активная работа с болельщиками, куча своих воспитанников в составе — и катастрофическая концовка сезона! Как следствие — увольнение Йокановича после очередного бездарного матча.

— Идем дальше. «Спартак».

— Если ты борешься за медали, то должен показывать качественный футбол и спокойно обыгрывать аутсайдера. А красно-белые в Химках смотрелись крайне неубедительно, едва не потеряли три очка. Повезло, что соперник столько моментов разбазарил. Более мастеровитая команда наказала бы «Спартак» за постоянные провалы в обороне.

— Наверняка.

— Еще зимой спартаковцы позиционировали себя как главный конкурент «Зенита», грозились бороться за чемпионство. А по факту борьба-то у них осталась разве что в медиалиге. Между «Народной командой» и «Бей Беги»...

— Жестко. Так почему тройку главных разочарований тура замыкает Денисов?

— Я бы назвал «Ростов», который неделю назад неожиданно уступил дома «Факелу», а сейчас и в Сочи сгорел. Но рука не поднимается бросить камень в огород Карпина. У него в составе куча мальчишек, в которых изначально никто не верил. А они по-прежнему наверху, сохраняют шансы на медали.

— Ну а Денисов-то чем провинился? Все видели, что арбитр ошибся в эпизоде со вторым «горчичником».

— Согласен. Никакого контакта там не было. Но!

— Но?

— Зачем, уже имея желтую, ты летишь в такой подкат? Сантиметры отделяли шипы Денисова от ноги Бикела! Арбитр вполне мог расценить это как опасную игру, вот и вынес предупреждение. Которое для защитника оказалось вторым. Но дело не только в карточке. Даниилу уже выдали миллион авансов. В первой половине сезоне он действительно играл неплохо. Весной же, мягко говоря, не впечатляет. Тут и брак в передачах, и позиционные ошибки... Нужно прибавлять!