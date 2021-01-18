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«Просто отмените лимит или оставьте 4 команды и «Зенит». Реакция болельщиков на 12 клубов в РПЛ

17:01
РПЛ может сократить число команд до 12. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
РПЛ может сократить число команд до 12. Фото Дарья Исаева., "СЭ"

Формат РПЛ может быть изменен. Рассматривается вариант, при котором в элитном российском дивизионе будут участвовать 12 команд.

В комментариях на сайте «СЭ» и наших соцсетях болельщики не могли пройти мимо этой новости и устроили горячие обсуждения.

FCSM: «И 12 много. Нужно оставлять 10 и играть четыре круга. Лигу сделать коммерческой, с каждой команды по 10 млн евро, распределять пропорционально занятому месту. И лет пять Лига должна быть закрытой, без вылета. Через несколько лет Лига станет суперприбыльной и топовой в Европе. Остальной весь футбол сделать как во второй лиге, зонно».

Mariod: «А Спартак в 12 входит?»

Millwall82: «Зачем плодить чемпионат Москвы (треть от всех участников), Зенита, Рубина, Сельмаша и Краснодара? Станет больше топовых матчей? Очень сомневаюсь, с учетом того что все стали дном в ЕК».

Just ТИХОНОВ: «Я понял, что Москва снимается и собирается играть отдельный чемп, пока от нарезания кругов голова не отвалится? Ну так, да, я согласен. А остальные 12 как были, так и останутся...»

МЯСО ВРЕДНО: «Подскажите кто в курсе, хоть где-нибудь в мире такие бредовые схемы есть? Или мы опять впереди планеты всей?»

warnas: «Хорошая идея. Только принцип должен быть такой: один город-одна команда. Причём в каждом дивизионе».

number3: «С одной стороны идея понятна. А с другой, футбол же местами еще и социальная функция. А в таком случае футбол будет крутиться в столицах и в паре регионов побогаче. Там, где есть деньги. У нас и так-то временами люди выше не поднимаются (не поднимались), не имея нужного бюджета».

Anatoliy Pygachev: «Вообще оставить 4 команды + Зенит а остальные в областные чемпионаты проводить».

Oleg North: «Просто отмените лимит и никаких сокращений ненужно».

VasilyYashkin 2017: «Давайте до 1 и все».

Источник: РПЛ предлагают сократить до 12 клубов

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