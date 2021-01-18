«Просто отмените лимит или оставьте 4 команды и «Зенит». Реакция болельщиков на 12 клубов в РПЛ

Формат РПЛ может быть изменен. Рассматривается вариант, при котором в элитном российском дивизионе будут участвовать 12 команд.

В комментариях на сайте «СЭ» и наших соцсетях болельщики не могли пройти мимо этой новости и устроили горячие обсуждения.

FCSM: «И 12 много. Нужно оставлять 10 и играть четыре круга. Лигу сделать коммерческой, с каждой команды по 10 млн евро, распределять пропорционально занятому месту. И лет пять Лига должна быть закрытой, без вылета. Через несколько лет Лига станет суперприбыльной и топовой в Европе. Остальной весь футбол сделать как во второй лиге, зонно».

Mariod: «А Спартак в 12 входит?»

Millwall82: «Зачем плодить чемпионат Москвы (треть от всех участников), Зенита, Рубина, Сельмаша и Краснодара? Станет больше топовых матчей? Очень сомневаюсь, с учетом того что все стали дном в ЕК».

Just ТИХОНОВ: «Я понял, что Москва снимается и собирается играть отдельный чемп, пока от нарезания кругов голова не отвалится? Ну так, да, я согласен. А остальные 12 как были, так и останутся...»

МЯСО ВРЕДНО: «Подскажите кто в курсе, хоть где-нибудь в мире такие бредовые схемы есть? Или мы опять впереди планеты всей?»

warnas: «Хорошая идея. Только принцип должен быть такой: один город-одна команда. Причём в каждом дивизионе».

number 3 : «С одной стороны идея понятна. А с другой, футбол же местами еще и социальная функция. А в таком случае футбол будет крутиться в столицах и в паре регионов побогаче. Там, где есть деньги. У нас и так-то временами люди выше не поднимаются (не поднимались), не имея нужного бюджета».

? Источник сообщил, что РПЛ могут сократить до 12 клубов



Уже есть два варианта формата чемпионата



?? https://t.co/kEkQh7dJZb pic.twitter.com/n7AykLvsjo — Спорт-Экспресс (@sportexpress) January 18, 2021 Anatoliy Pygachev: «Вообще оставить 4 команды + Зенит а остальные в областные чемпионаты проводить». Oleg North: «Просто отмените лимит и никаких сокращений ненужно». VasilyYashkin 2017: «Давайте до 1 и все».

Источник: РПЛ предлагают сократить до 12 клубов