"Пропускай!" Фанаты не могут попасть на стадион, где проходит матч "Рубин" - ЦСКА

В воскресенье, 4 августа, "Рубин" дома принимает ЦСКА в рамках матча 4-го тура чемпионата России. Фанаты казанской команды вместе с сотрудниками СМИ не могут попасть на стадион "Центральный", где проходит встреча, сообщает журналист Бизнес Online Данил Зайнуллин в своем Twitter.

"Пропускай!" – кричат болельщики у входа на стадион.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча 4-го тура "Рубин" - ЦСКА.

ЦСКА занимает 8-е место с 6 очками в турнирной таблице РПЛ после трех туров. "Рубин" - 3-я строчка и 7 баллов.

Начался казанский бунт. Ждём ОМОН pic.twitter.com/Y3OBi5x5Ye — Данил Зайнуллин (@boforgo) August 4, 2019

Шарлия в старте ЦСКА на матч с "Рубином" // "Рубин" - ЦСКА: казанцы объявили стартовый состав