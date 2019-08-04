19:06 | Футбол — РПЛ

"Пропускай!" Фанаты не могут попасть на стадион, где проходит матч "Рубин" - ЦСКА

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В воскресенье, 4 августа, "Рубин" дома принимает ЦСКА в рамках матча 4-го тура чемпионата России. Фанаты казанской команды вместе с сотрудниками СМИ не могут попасть на стадион "Центральный", где проходит встреча, сообщает журналист Бизнес Online Данил Зайнуллин в своем Twitter.

"Пропускай!" – кричат болельщики у входа на стадион.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча 4-го тура "Рубин" - ЦСКА.

ЦСКА занимает 8-е место с 6 очками в турнирной таблице РПЛ после трех туров. "Рубин" - 3-я строчка и 7 баллов.

 

Рубин - ЦСКА

Шарлия в старте ЦСКА на матч с "Рубином" // "Рубин" - ЦСКА: казанцы объявили стартовый состав

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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