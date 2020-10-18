Президент «Ростова» поблагодарил болельщиков за поддержку

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 11-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата» (3:0).

— Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые были на стадионе и которые нас поддерживали, болельщиков, которые переживали за родной клуб вне стадиона, — приводит слова Арутюнянца пресс-служба «Ростова». — Которые все время рядом с командой. Ваша поддержка была очень важна сегодня для команды. Вы — лучшие! Спасибо. Мы — «Ростов»!