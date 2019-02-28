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Президент-генеральный директор "Зенита" Медведев провел тренировку с Луневым

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Президент-генеральный директор "Зенита" Александр Медведев провел тренировку с голкипером сине-бело-голубых Андреем Луневым. Функционер готовится к дуэли с форвардом петербургского клуба Артемом Дзюбой. Медведев заключил пари с игроком, что забьет ему больше пенальти из 10 попыток, чем он ему – из пяти.

Напомним, Медведев был назначен на пост президента-генерального директора "Зенита" 22 февраля. "Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 34 очка после 17 туров. Сине-бело-голубые вышли в 1/8 финала Лиги Европы, где встретятся с "Вильярреалом".

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