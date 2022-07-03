«Химки» близки к подписанию белорусского хавбека Гречихо

Как стало известно «СЭ», «Химки» в ближайшее время могут подписать контракт с белорусским полузащитником Денисом Гречихо.

23-летний футболист в данный момент является свободным агентом. Его последним клубом было минское «Динамо».

В прошлом сезоне Гречихо провел 10 матчей за «Динамо» и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 750 тысяч евро.