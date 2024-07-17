Пожар в Краснодаре не угрожает стадиону клуба

Как стало известно «СЭ», стадиону «Краснодара» ничего не угрожает. Пожар, произошедший неподалеку от стадиона, не затронул объекты инфраструктуры клуба.

Ранее сообщалось, что пожар начался из-за строительных работ в районе инсталяции «Солнечная система». Четыре дня назад ее разобрали.

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что загорелись строительные материалы. Пожар локализован на площади 30 кв. м.