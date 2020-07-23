Попов подвел итоги сезона для «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов подвел итоги сезона для команды. Она заняла пятое место в турнирной таблице и выступит в Лиге Европы.

— В прошлом сезоне мы играли в пять защитников, а этот начали по системе 4-3-3, — приводит слова Попова пресс-служба клуба. — Получался атакующий футбол, который приносил нам хорошие результаты. Эмоции — потрясающие. Самые сильные впечатления оставляют наши желто-синие болельщики, которые на протяжении всего сезона показали, что они любят команду и готовы поддерживать нас в любых обстоятельствах. От игры к игре вы рвемся вперед в зону еврокубков и это для них!