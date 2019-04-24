"Ростов" объявил состав на матч 25-го тура премьер-лиги против "Локомотива". С первых минут встречу начнут защитник Иван Новосельцев и хавбек Ивелин Попов.

Состав "Ростова": Песьяков, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Логашов, Чернов, Гацкан, Зайнутдинов, Попов, Зуев, Ионов.

Запасные: Абаев, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Глебов, Плиев, Щадин.

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Наш состав на сегодняшний матч pic.twitter.com/xm1apbR1JY – Football Club Rostov (@rostovfc) 24 апреля 2019 г.

"Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.

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