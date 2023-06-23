Агент Барбоза: «В Бразилии есть интерес к Венделу»

Агент Паулу Барбоза заявил, что бразильские клубы проявляют интерес к полузащитнику «Зенита» Венделу.

«Чисто теоретически Вендел мог бы покинуть «Зенит» летом. В первую очередь, мы говорим о Бразилии и Европе, но там есть свои трудности. Насколько мне известно, он собирался дальше продолжать играть в «Зените»

Насколько мне известно, в Европе пока нет реального интереса, в Бразилии — да. Но я сомневаюсь, что они будут в состоянии договориться с «Зенитом», потому что это будет очень сложно», — цитирует агента «Спорт день за днем».

9 июня стало известно, что бразильский футболист находится в сфере интересов «Ромы».

Вендел перешел в клуб из Санкт-Петербурга в 2020 году. На его счету 8 голов и 3 результативные передачи в 25 играх прошедшего чемпионата России.