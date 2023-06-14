Мендес рассказал о жизни в России: «Здесь все удобно»

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес в разговоре с «СЭ» рассказал об игре в России.

«Нравится ли в России? Да! В РПЛ очень много конкурентноспособных команд. Здесь все удобно. Рад быть здесь», — сказал Мендес «СЭ».

11 июня ЦСКА победил «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5).

В минувшем сезоне Мендес сыграл за московский клуб 38 матчей и отдал одну голевую передачу.