Зделар: «Поборемся за чемпионство с «Зенитом» в следующем сезоне»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

— Самое важное на данный момент это победа. Мы на втором месте, это круто. Мы должны продолжать играть так, как сегодня.

Смотрел матч «Зенита» со «Спартаком» в раздевалке. «Зенит» доказывал весь сезон то, что он достоин чемпионства. Посмотрим, поборемся в следующем сезоне.

— Федотов — лучший тренер апреля, Обляков — лучший игрок. Что произошло с командой?

— Очень много игроков пришли в команду летом, мы должны были к ним адаптироваться. Нам надо просто продолжать играть так, как играем.