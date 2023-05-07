Мухин прокомментировал уход Щенникова из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин высказался об уходе Георгия Щенникова из команды.

«Печально, что Жора уходит. Легенда ЦСКА. Мы за последнее время сблизились. Мне будет очень жалко, что он уходит, но мы все равно будем поддерживать общение», — сказал Мухин.

Контракт 32-летнего защитника с армейцами истекает летом этого года. В текущем сезоне Щенников провел 5 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными передачами.