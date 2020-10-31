Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко в разговоре с журналистами «СЭ» поделился впечатлениями от игры полузащитника Малкома в «Зените».

«Малком — это провал? Пока да, но у него контракт действует еще много лет. Мы же видим, что это футболист очень высокого уровня. Я так думаю. То, что он не может пока всего продемонстрировать... А вы посмотрите, сколько матчей он сыграл. Если копнуть, то ошибки были не в подписании Малкома, а в его лечении на первом этапе. Это серьезный «футбик», я уверен. Так бывает, что не получается. Есть большое давление из-за цены трансфера. Чемпионство прошлого сезона маскировало проблемы. Но оценивать по-настоящему еще рано», — заявил Ткаченко в интервью «СЭ».

В нынешнем сезоне РПЛ Малком 10 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал результативную передачу.

Полностью вторую часть интервью Германа Ткаченко можно прочесть здесь.