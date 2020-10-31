РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Пока трансфер Малкома — провал». Агент Ткаченко — об усилении «Зенита»

16:20
Теги:

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко в разговоре с журналистами «СЭ» поделился впечатлениями от игры полузащитника Малкома в «Зените».

«Малком — это провал? Пока да, но у него контракт действует еще много лет. Мы же видим, что это футболист очень высокого уровня. Я так думаю. То, что он не может пока всего продемонстрировать... А вы посмотрите, сколько матчей он сыграл. Если копнуть, то ошибки были не в подписании Малкома, а в его лечении на первом этапе. Это серьезный «футбик», я уверен. Так бывает, что не получается. Есть большое давление из-за цены трансфера. Чемпионство прошлого сезона маскировало проблемы. Но оценивать по-настоящему еще рано», — заявил Ткаченко в интервью «СЭ».

В нынешнем сезоне РПЛ Малком 10 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал результативную передачу.

Полностью вторую часть интервью Германа Ткаченко можно прочесть здесь.

Опрос

проголосовало: 8208
Все опросы
Как закончится матч 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир