«Пока трансфер Малкома — провал». Агент Ткаченко — об усилении «Зенита»
Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко в разговоре с журналистами «СЭ» поделился впечатлениями от игры полузащитника Малкома в «Зените».
«Малком — это провал? Пока да, но у него контракт действует еще много лет. Мы же видим, что это футболист очень высокого уровня. Я так думаю. То, что он не может пока всего продемонстрировать... А вы посмотрите, сколько матчей он сыграл. Если копнуть, то ошибки были не в подписании Малкома, а в его лечении на первом этапе. Это серьезный «футбик», я уверен. Так бывает, что не получается. Есть большое давление из-за цены трансфера. Чемпионство прошлого сезона маскировало проблемы. Но оценивать по-настоящему еще рано», — заявил Ткаченко в интервью «СЭ».
В нынешнем сезоне РПЛ Малком 10 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал результативную передачу.
Полностью вторую часть интервью Германа Ткаченко можно прочесть здесь.
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