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«Победа!» Георгий Джикия — о матче с «Крыльями Советов»

9 ноября 2019, 23:10
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram фотографию с игры.

25-летний Джикия вышел с первых минут в составе красно-белых и провел на поле весь матч.

«Победа!» — подписал фото Джикия.

«Спартак» с 21 баллом занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Спартак — Крылья Советов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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