Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram фотографию с игры.

25-летний Джикия вышел с первых минут в составе красно-белых и провел на поле весь матч.

«Победа!» — подписал фото Джикия.

«Спартак» с 21 баллом занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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