«Победа!» Георгий Джикия — о матче с «Крыльями Советов»
9 ноября 2019, 23:10
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram фотографию с игры.
25-летний Джикия вышел с первых минут в составе красно-белых и провел на поле весь матч.
«Победа!» — подписал фото Джикия.
«Спартак» с 21 баллом занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
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