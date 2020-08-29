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«По игре мы выглядим очень неплохо». Соболев — о первом месте «Спартака»

21:14
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев после победы над «Арсеналом» (2:1) в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ поделился мнением о лидерстве красно-белых. После шести сыгранных матчей у москвичей 14 очков, 12 — у «Зенита», но у подопечных Сергея Семака игра в запасе с «Локомотивом».

«Можно ли назвать неожиданностью первое место? Почему? По игре мы выглядим очень неплохо, создаем моменты, — подчеркнул Соболев. — Все еще впереди. Будем стараться побеждать в каждой игре». Севастиан Терлецкий)

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