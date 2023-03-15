Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:52

Писарский: «Не забил ЦСКА в прошедшем матче — забью в предстоящем»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, что думает о возможности проведения зимних сборов в Крыму.

«В Крыму хорошая инфраструктура для проведения зимних сборов, но погодные условия хуже, чем в Турции. Поэтому в Турции и проводят сборы», — приводит «РБ Спорт» слова Писарского.

Также он высказался про свою голевую серию.

«Я бы не сказал, что фарт пропал, я много мячей на сборах забил за «Крылья», в Кубке России, в чемпионате еще успею. Не забил ЦСКА в прошедшем матче — забью в предстоящем . Я вообще не ставлю цели, сколько забить за сезон, главное — победа команды», — добавил футболист.

В текущем сезоне чемпионата России Писарский забил 14 мячей и отдал 2 голевые передачи в 17 матчах.

«Крылья Советов» занимают 11-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-pisarskij-u-menya-fart-ne-propal-eshhe-uspeyu-zabit-v-chempionate/
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
Российский шахматист выиграл чемпионат Европы. Это был наш последний турнир в Старом Свете
Шойгу поручил КТВР удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Балицкий заявил о группировке ВСУ из 40 тыс. человек в Запорожской области
Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре
В ЛНР заявили о минировании боевиками ВСУ берега вдоль реки под Кременной
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Полузащитник «Краснодара» Кади: «Говорить о судьях — всегда непросто. Все допускают ошибки»
Орлов: «Зимний сбор может привести «Динамо» к отставке Йокановича»
Кавазашвили: «Абаскаль — уважаемый человек в «Спартаке», и его дело — кого ему воспитывать»
Титов — о шансах «Спартака» на золото: «Можете представить, чтобы «Зенит» проиграл три матча?»
Президент «Оренбурга» объяснил, почему матч со «Спартаком» в РПЛ станет важнейшим в сезоне
Титов сравнил Промеса с Тихоновым: «Братухе еще надо постараться, чтобы сравняться с Андреем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЭСК РФС: арбитр ошибочно засчитал гол «Ростова» в ворота «Пари НН»

Суд Амстердама перенес объявление приговора по уголовному делу Промеса
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости