Писарский: «Не забил ЦСКА в прошедшем матче — забью в предстоящем»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, что думает о возможности проведения зимних сборов в Крыму.

«В Крыму хорошая инфраструктура для проведения зимних сборов, но погодные условия хуже, чем в Турции. Поэтому в Турции и проводят сборы», — приводит «РБ Спорт» слова Писарского.

Также он высказался про свою голевую серию.

«Я бы не сказал, что фарт пропал, я много мячей на сборах забил за «Крылья», в Кубке России, в чемпионате еще успею. Не забил ЦСКА в прошедшем матче — забью в предстоящем . Я вообще не ставлю цели, сколько забить за сезон, главное — победа команды», — добавил футболист.

В текущем сезоне чемпионата России Писарский забил 14 мячей и отдал 2 голевые передачи в 17 матчах.

«Крылья Советов» занимают 11-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.