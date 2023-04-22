Петржела: «Зенит» — это лучшее, что есть в российском футболе»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимир Петржела в комментарии для «СЭ» высказался о победе команды над «Динамо» (3:1) в 24-м туре РПЛ.

«Зенит» — это лучшее, что есть в российском футболе, и ни один московский клуб не может себе этого позволить. Я говорю это все время. Просто посмотрите на таблицу», — сказал Петржела.

«Зенит» с 58 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, отрыв команды от «Ростова» — 12 очков.