Петржела назвал смешными разговоры игроков «Спартака» о конкуренции с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на поражение «Спартака» в матче 20 тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

«Матч «Спартака» с «Оренбургом» ничего не изменил для «Зенита» — и так было понятно, что никто не догонит петербуржцев. О какой конкуренции с «Зенитом» говорили игроки «Спартака»? Это просто смешно», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.