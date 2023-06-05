Петрушин: «У меня не было ни тени сомнения, что «Динамо» проиграет в Оренбурге»

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин высказался о выступлении бело-голубых в завершившемся сезоне.

«Я не думал, что в Оренбурге команда сможет выступить успешно. У меня не было ни тени сомнения, что команда проиграет на выезде. Дело в искусственном поле и в том, что «Оренбург» дома в целом выступает очень классно. Команда в целом доигрывала сезон. Эти три причины и сложились в поражение. Видимо, команда допустила какие-то ошибки в тренировочном цикле. В начале сезона команда выступала неплохо, потом пошёл спад. После перерыва клуб выступает стабильно слабо. Дело однозначно в подготовительном периоде. Пока в команде не появятся хорошие защитники, ждать больших результатов не стоит», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Петрушина.

«Динамо» заняло 9-е место в чемпионате России. В заключительном матче сезона, который прошел 3 июня, бело-голубые уступили «Оренбургу» со счетом 0:3.