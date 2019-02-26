Петербуржец Левников обслужит матч "Спартак" - "Краснодар"

Стали известны арбитры, которые обслужат матчи 18-го тура премьер-лиги. На встрече "Спартак" - "Краснодар" будет работать бригада под руководством Кирилла Левникова из Санкт-Петербурга.

1 марта (пятница)

"Оренбург" - "Анжи": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

2 марта (суббота)

"Урал" - "Зенит": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Роман Сафьян (Москва); инспектор - Сергей Французов (Москва).

"Арсенал" - ЦСКА: судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Локомотив" - "Крылья Советов": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Антон Фролов (Москва); инспектор - Сергей Зуев (Москва).

"Рубин" - "Ахмат": судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Андрей Глот (Ярославль), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья - Максим Чембулатов (Кострома); инспектор - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

3 марта (воскресенье)

"Уфа" - "Динамо": судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья - Иван Сараев (Санкт-Петербург); инспектор - Александр Гончар (Сочи).

"Енисей" - "Ростов": судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Артур Федоров (Петрозаводск); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).

"Спартак" - "Краснодар": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).

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