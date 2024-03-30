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Сегодня, 15:14

Песьяков — о возможности вернуться в «Спартак»: «Не знаю, не люблю фантазировать»

Алина Савинова
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Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков ответил на вопрос о том, рассмотрит ли он предложение вернуться в «Спартак», если такое поступит.

«Сложный вопрос, сложный. Не знаю. Как по мне, это из области фантастики — я уже немолодой, в возрасте. Надежный? Ну наверное. Не знаю, что конкретно нужно тренеру. Но я не люблю фантазировать — зачем?», — приводит «РБ Спорт» слова Песьякова.

Футболист добавил, что он был бы счастлив продлить контракт с «Ростовом».

Песьяков находился в структуре «Спартака» с 2009 по 2017 год. За первую команду красно-белых вратарь провел 42 матча, пропустил 55 голов и 17 раз сыграл на ноль. К «Ростову» голкипер присоединился в 2017 году. Его контракт с желто-синими рассчитан до июня 2024-го.

Источник: РБ Спорт
Сергей Песьяков
Футбол
ФК Ростов
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Балахнин объяснил успешные результаты «Ростова» после возобновления сезона
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

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 6
Маркус Вендел

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Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

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Ростов

 18 1 5
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