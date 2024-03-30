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Сегодня, 15:18

Балахнин объяснил успешные результаты «Ростова» после возобновления сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал форму команды в последних матчах.

«Ростов» одержал три победы в трех матчах РПЛ после возобновления сезона. Команда Валерия Карпина обыграла «Краснодар» (2:1), «Крылья Советов» (2:0) и «Динамо» (4:1).

«Ростов» весной оказался лучше готов по сравнению с соперниками, с которыми они пока играли. В частности, можно сказать, что «Крылья Советов» и «Краснодар» подготовились во время зимней паузы объективно не очень хорошо. А ростовчане — молодцы. Заметно, что они в достаточно неплохой форме. Но всё же в концовках матчей команда проседает, и сил немного не хватает", — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

После победы над «Динамо» ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в РПЛ.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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