Тренер сборной Молдавии Клещенко — о Рябчуке: «Он лучший футболист в России на своей позиции»

Главный тренер сборной Молдавии Сергей Клещенко заявил, что считает защитника национальной команды Олега Рябчука, выступающего за «Спартак», лучшим футболистом в России на своей позиции.

«Да, потому что он игрок сборной Молдавии. Субъективный ответ. Мой отец, болельщик «Зенита», смотрит его матчи. Там есть Дуглас Сантос. Но они с Олегом разные. Дуглас более креативный, а Олег выполняет объем и лучше по скоростным, силовым качествам», — цитирует слова Клещенко LegalBet.

Рябчук перешел в «Спартак» из греческого «Олимпиакоса» летом 2023 года. В текущем сезоне 26-летний защитник сыграл 21 матч за красно-белых и отметился двумя ассистами.

Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.