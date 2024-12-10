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Тренер сборной Молдавии Клещенко — о Рябчуке: «Он лучший футболист в России на своей позиции»

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Главный тренер сборной Молдавии Сергей Клещенко заявил, что считает защитника национальной команды Олега Рябчука, выступающего за «Спартак», лучшим футболистом в России на своей позиции.

«Да, потому что он игрок сборной Молдавии. Субъективный ответ. Мой отец, болельщик «Зенита», смотрит его матчи. Там есть Дуглас Сантос. Но они с Олегом разные. Дуглас более креативный, а Олег выполняет объем и лучше по скоростным, силовым качествам», — цитирует слова Клещенко LegalBet.

Рябчук перешел в «Спартак» из греческого «Олимпиакоса» летом 2023 года. В текущем сезоне 26-летний защитник сыграл 21 матч за красно-белых и отметился двумя ассистами.

Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: LegalBet
Сборная Молдавии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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