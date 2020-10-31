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«Первый тайм — ужас. Как можно так играть в РПЛ?» Николич раскритиковал «Локо» после «Сочи»

21:18
Марко Николич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции прокомментировал поражение от «Сочи» (1:2) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

— Это были две разные игры — первый и второй таймы. До перерыва мы грубо ошиблись дважды, сделали подарки сопернику, он использовал этим моменты, забил голы. Непонятно, почему играли так спокойно, медленно. Как можно так играть на уровне чемпионата России? Особенно с «Сочи» — с опытной командой, которая может воспользоваться любым подарком. Второй тайм был другим, конечно, но первый тайм — ужас. (Гоша Чернов)

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