«Первый тайм — ужас. Как можно так играть в РПЛ?» Николич раскритиковал «Локо» после «Сочи»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции прокомментировал поражение от «Сочи» (1:2) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.
— Это были две разные игры — первый и второй таймы. До перерыва мы грубо ошиблись дважды, сделали подарки сопернику, он использовал этим моменты, забил голы. Непонятно, почему играли так спокойно, медленно. Как можно так играть на уровне чемпионата России? Особенно с «Сочи» — с опытной командой, которая может воспользоваться любым подарком. Второй тайм был другим, конечно, но первый тайм — ужас. (Гоша Чернов)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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