РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Перевернем все вверх дном!» «Динамо» анонсирует матч с «Ахматом»

11:48
Теги:

«Динамо» на своем официальном канале в YouTube оригинальным образом проанонсировало предстоящий матч 15-го тура чемпионата России с «Ахматом». Московская команда приглашает болельщиков на стадион роликом, в котором показана квартира болельщика «Динамо», перевернутая вверх дном. Фоном телекомментатор рассказывает о победе «Динамо» над ЦСКА (1:0) в последнем матче РПЛ.

Матч «Динамо» с «Ахматом» состоится в субботу, 2 ноября. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

Динамо — Ахмат

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир