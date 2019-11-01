«Перевернем все вверх дном!» «Динамо» анонсирует матч с «Ахматом»
11:48
«Динамо» на своем официальном канале в YouTube оригинальным образом проанонсировало предстоящий матч 15-го тура чемпионата России с «Ахматом». Московская команда приглашает болельщиков на стадион роликом, в котором показана квартира болельщика «Динамо», перевернутая вверх дном. Фоном телекомментатор рассказывает о победе «Динамо» над ЦСКА (1:0) в последнем матче РПЛ.
Матч «Динамо» с «Ахматом» состоится в субботу, 2 ноября. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи
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