Перенос матча ЦСКА в Грозный поддержат фанаты армейцев?

Болельщик ЦСКА Дмитрий Бугров, известный народе как "Дима Лысый" с пониманием отнесся к решению РПЛ перенести матч 18-го тура чемпионата России между армейцами и "Арсеналом" из Тулы в Грозный.

Встреча состоится на "Ахмат Арене" из-за того, что поле стадиона "Центральный" в Туле не соответствует регламенту премьер-лиги.

- В футбол надо играть на хороших полях, а не на огороде. Если в Грозном хорошее поле, значит, будем играть там. Но у меня еще нет официальной информации, я не был в клубе. Когда буду завтра, и мое руководство подтвердит, тогда смогу говорить.

Матч "Арсенал" - ЦСКА состоится 2 марта в Грозном на стадионе "Ахмат Арена". Начало игры - 14.00 по московскому времени. (Андрей Михайлов)

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