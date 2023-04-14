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Сегодня, 20:46

Павлюченко уверен, что «Спартак» обыграет «Торпедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ, в котором «Торпедо» встретится со «Спартаком».

«Тяжело «Спартаку» в матче с «Торпедо» будет в любом случае, «автозаводцы» выиграли же в последней игре. Они почувствовали вкус и энергию. Думаю, что красно-белые победят «Торпедо», однозначно. Черно-белые будут биться, но этого мало. Сегодняшний уровень «Спартака» и «автозаводцев» сравнивать нельзя. Но в футболе все может произойти. У красно-белых веселая команда, они могут обыграть лидера и проиграть аутсайдеру. Все будет зависеть от настроя «Спартака». Если они выйдут на поле, думая, что перед ними команда, которая вылетает в Первую лигу, то будет конец. Но «красно-белым» надо биться за второе место в РПЛ, золотые медали будет завоевать уже тяжело, но за «серебро» надо цепляться. Поэтому даже на ничью с «Торпедо» играть нельзя. Сегодня я уже бы не назвал игру этих клубов московским дерби. Сейчас матчи с «Динамо», «Локомотивом», ЦСКА — это дерби. Но «Торпедо» выглядит сейчас не очень хорошо, это просто очередная игра для «Спартака», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

После 22 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 42 очка. «Торпедо» (13) идет на последней строчке.

Источник: https://metaratings.ru/news/pavlyuchenko-spartak-pobedit-torpedo-ikh-uroven-sravnivat-nelzya-243346/
Роман Павлюченко
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ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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Павлюченко считает, что у «Ростова» не хватит сил закончить сезон РПЛ в топ-3
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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