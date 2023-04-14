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Алдонин: «Для ЦСКА попадание в тройку — это неплохой результат»

Алдонин назвал неплохим результатом попадание ЦСКА в тройку
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от завтрашнего матча в рамках 23-го тура РПЛ между красно-синими и «Уралом».

«Станет ли этот матч принципиальным для Гончаренко? Конечно, эта игра будет иметь оттенок принципиальности, но я не думаю, что для Ганчаренко это противостояние будет знаковым. «Урал» хорошо укомплектован, а после прихода Ганчаренко и нескольких грамотных трансферов клуб наладил ситуацию в чемпионате и дает всем бой. «Армейцев» ждет серьезный экзамен. Исходя из реалий, которые сейчас есть, попадание в тройку для ЦСКА — это неплохой результат», — приводит слова Алдонина «Евро-Футбол.Ру».

Гончаренко дисквалифицирован на три матча за нецензурные высказывания в адрес арбитра во время матча 20-го тура с «Динамо» (0:1).

Матч 23-го тура между «Уралом» и ЦСКА пройдет 15 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005085771_aldonin_dlya_cska_popadanie_v_troyku_-_eto_neplohoy_rezultat
Евгений Алдонин
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1
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2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
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 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
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 Факел 22 2 11 9 27-41 17
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