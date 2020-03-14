Защитник «Спартака» Павел Маслов подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Оренбурга» (3:1).

-Приятные эмоции, что выиграли, но дебют, мягко говоря, не удался. Что есть, то есть, — отметил Маслов.

-Почему?

-По игре, если объективно оценивать, не лучшим образом выступил.

-Победа все спишет, нет?

-Да, это хорошо, это важнее всего. Команда сыграла великолепно, я — не очень. На поле выходил спокойно, особых эмоций не было, понимал, что это шанс, за него надо цепляться, но больше — ничего.

-Что произошло в первом тайме со «Спартаком»?

-Думаю, долго привыкали к синтетике не самого хорошего качества. Игра не шла. Я допускал нелепые ошибки. Поэтому у «Оренбурга» было преимущество.

-Какую установку дал Тедеско?

-Сказал: верю в тебя, получай удовольствие от игры. (Дмитрий Зеленов)