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Сегодня, 21:53

«Ростов» проиграл «Пари НН» и потерпел второе поражение подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото ФК «Пари НН»

«Пари НН» обыграл «Ростов» на своем поле в матче 6-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 60-й минуте забил полузащитник Николай Калинский, который успел на добивание после отраженного голкипером ростовчан пенальти в исполнении форварда нижегородцев Тимура Сулейманова.

«Пари НН» поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками в 6 матчах. «Ростов» с 7 очками идет на девятой строчке, команда Валерия Карпина располагается ниже из-за дополнительных показателей.

В следующем, 7-м туре чемпионата России-2023/24 «Пари НН» примет на своем поле «Рубин» (2 сентября), а «Ростов» встретится дома с «Динамо» (3 сентября).

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
26 авг, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:0
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
5
16
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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