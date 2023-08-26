«Ростов» проиграл «Пари НН» и потерпел второе поражение подряд

«Пари НН» обыграл «Ростов» на своем поле в матче 6-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 60-й минуте забил полузащитник Николай Калинский, который успел на добивание после отраженного голкипером ростовчан пенальти в исполнении форварда нижегородцев Тимура Сулейманова.

«Пари НН» поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками в 6 матчах. «Ростов» с 7 очками идет на девятой строчке, команда Валерия Карпина располагается ниже из-за дополнительных показателей.

В следующем, 7-м туре чемпионата России-2023/24 «Пари НН» примет на своем поле «Рубин» (2 сентября), а «Ростов» встретится дома с «Динамо» (3 сентября).