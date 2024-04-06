«Пари НН» — «Краснодар»: Кордоба забил второй гол в матче

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оформил дубль в матче 23-го тура РПЛ с «Пари НН».

30-летний футболист отметился забитым мячом на 71-й минуте встречи, оказавшись первым на добивании после того, как Виктор Са попал в перекладину. Первый гол форвард забил на 13-й минуте. «Быки» на данный момент ведут в счете 3:2. Игра проходит в Нижнем Новгороде.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Краснодар».