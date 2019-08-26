Парфенов объяснил, почему Погребняк остался в запасе «Урала» на матч с «Сочи»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов перед началом матча 7-го тура чемпионата России против «Сочи» признался, что появление форварда Андрея Панюкова в стартовом составе команды связано тактическими задумками.

— Кого выпустить вместо Емельянова? Денис Поляков отыграл почти всю весну, плюс в нашем распоряжении три центральных защитника, все с минимальными излишками, — сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Эксперимент с Насыровым получился неудачный? Он ни при чем здесь, мы в него верим, его качества пригодятся «Уралу». Для парня это было большое событие, будем плавно подводить. Семь пропущенных мячей за две игры? Разбираем каждый гол, вопрос концетрации для команды. Терпение, работа... Только так. Непростая ситуация, исправим этот момент. Погребняк и Ильин в запасе? У нас достаточно неплохая группа игроков в атаке. Дело не в том, что кто-то не устраивает, а суть в тактике.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Сочи».

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