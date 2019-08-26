Парфенов объяснил, на чем акцентировал внимание, когда готовил игроков «Урала» к матчу с «Сочи»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после победы над «Сочи» (3:1) в матче 7-го тура чемпионата России отметил, что просил игроков своей команды наносить больше ударов по воротам соперника.

— Активное начало было в матче «Урал» — «Сочи», — сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Когда забили мяч, то появилось волнение. Соперник перестроился. Тренерский штаб скорректировал моменты, попросили игроков не садиться глубоко в оборону. Мы просим в каждой игре наносить больше дальних ударов. Акцентируем на этом внимание. Ильин появился на поле? Он вышел изначально левым нападающим, чтобы он помогал Меркулову. Хотелось добавить в скорости. Удача сама не свалится, поэтому надо предлагать максимум от начала игры и до конца.

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