Парамонов покинул пост главного тренера «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов покинул клуб, сообщается на официальном сайте оренбуржцев.

— Благодарим тренера за проделанную работу и желаем успешного продолжения карьеры, — говорится в сообщении. — Исполнять обязанности главного тренера ФК «Оренбург» будет Ильшат Айткулов.

Айтикулов уже занимал пост и.о. главного тренера после ухода Константина Емельянова 23 мая.

По итогам сезона «Оренбург» занял последнее место в РПЛ и вылетел в ФНЛ.