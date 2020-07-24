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Парамонов покинул пост главного тренера «Оренбурга»

14:46
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Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов покинул клуб, сообщается на официальном сайте оренбуржцев.

— Благодарим тренера за проделанную работу и желаем успешного продолжения карьеры, — говорится в сообщении. — Исполнять обязанности главного тренера ФК «Оренбург» будет Ильшат Айткулов.

Айтикулов уже занимал пост и.о. главного тренера после ухода Константина Емельянова 23 мая.

По итогам сезона «Оренбург» занял последнее место в РПЛ и вылетел в ФНЛ.

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