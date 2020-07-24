Парамонов покинул пост главного тренера «Оренбурга»
14:46
Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов покинул клуб, сообщается на официальном сайте оренбуржцев.
— Благодарим тренера за проделанную работу и желаем успешного продолжения карьеры, — говорится в сообщении. — Исполнять обязанности главного тренера ФК «Оренбург» будет Ильшат Айткулов.
Айтикулов уже занимал пост и.о. главного тренера после ухода Константина Емельянова 23 мая.
По итогам сезона «Оренбург» занял последнее место в РПЛ и вылетел в ФНЛ.
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