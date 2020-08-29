Пантелеев еще никогда не видел такого судейства, как в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Арсенала» Владислав Пантелеев после матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2) высказал свое мнение о работе арбитра Алексея Матюнина.

«В первом тайме судья потерял нить игры. Где вы такое вообще видели? Я прокидываю мяч вперед, на мне фолят, не знаю, может, в борьбе там зацепил кого, отмахнулся, но мне дают желтую карточку и фол в нашу сторону, — сказал Пантелеев в интервью клубному YouTube-каналу.

«Я такого нигде не видел. Все, больше ничего сказать не могу», — подытожил полузащитник «Арсенала».