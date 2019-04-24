"Динамо" объявило состав на матч 25-го тура премьер-лиги против "Зенита". С первых минут встречу начнет форвард Кирилл Панченко и хавбек Артур Юсупов.

Состав "Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Юсупов, Соу, Москвичев, Черных, Панченко.

Запасные: Лещук, Рыков, Темников, Жоаузинью, Грулев, Кардозу, Луценко, Марков.

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков.

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