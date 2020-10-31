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«Пацаны, вы лучшие!» Карпин похвалил игроков «Ростова» после победы над «Спартаком»

22:38
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в стиле Хэллоуина поздравил свою команду с победой над «Спартаком» (1:0) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ. 51-летний специалист опубликовал в Instagram фото с супругой Дарьей в необычных масках.

— Всех с победой! Пацаны, вам огромное спасибо! Только мы знаем, чего вам стоила эта победа! И чего вы натерпелись от меня, всю эту неделю: тренировки, теории, разговоры по «душам». Вы лучшие, — написал Карпин в Instagram.

Для Карпина за время работы главным тренером «Ростова» эта победа над красно-белыми стала четвертой в чемпионате России.

Дончане с 23 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 27 баллов и первая строчка.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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