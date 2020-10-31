«Пацаны, вы лучшие!» Карпин похвалил игроков «Ростова» после победы над «Спартаком»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в стиле Хэллоуина поздравил свою команду с победой над «Спартаком» (1:0) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ. 51-летний специалист опубликовал в Instagram фото с супругой Дарьей в необычных масках.
— Всех с победой! Пацаны, вам огромное спасибо! Только мы знаем, чего вам стоила эта победа! И чего вы натерпелись от меня, всю эту неделю: тренировки, теории, разговоры по «душам». Вы лучшие, — написал Карпин в Instagram.
Для Карпина за время работы главным тренером «Ростова» эта победа над красно-белыми стала четвертой в чемпионате России.
Дончане с 23 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 27 баллов и первая строчка.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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