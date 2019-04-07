"Оздоев сказал, как ударить, и я забил". Ракицкий - о голе в ворота "Локо" и поцелуе

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий после матча 22-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (1:1) заявил, что хавбек Магомед Оздоев подсказал ему, как нужно пробить штрафной. 29-летний украинец реализовал стандарт, а перед этим Оздоев поцеловал его в голову.

- Они пропустили, начали нас прессинговать и забили, - сказал Ракицкий в эфире канала "Матч ТВ". - Потом игра была равная, могли еще забить, но сегодня был не наш день.

Поцелуй? Ниоткуда не пошло. Когда первый раз исполнял штрафной, то забил, когда Оздоев поцеловал мою лысину. Сегодня он сказал, как ударить, и я забил. Спросите Магу.

Сейчас у нас неуверенный отрыв. Надо в каждой последующей игре зарабатывать три очка, чтобы мы в конце были на первом месте. У нас хорошие игры впереди. Будем бороться за три очка в каждом матче.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков.

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