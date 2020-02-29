Овчинников оценил дебют Шкурина в чемпионате России

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников после матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России с «Уралом» (1:1) прокомментировал игру нападающего армейцев Ильи Шкурина. Новичок ЦСКА вышел на замену на 72-й минуте встречи.

— После замены Дзагоева показалось, что ЦСКА в следующие минут 10 потерял в креативности.

— Дзагоев — активный игрок, который выполняет большой объем работы на поле. Но раз мы сделали эту замену — уже сделали. Хотя планировалась она еще при счете 0:0.

— Как оцените игру Ильи Шкурина?

— Шкурин дебютировал в нашем чемпионате. Он не имел много времени, чтобы проявить себя, но действовал активно, остро. Конечно, он может играть лучше и забивать голы.