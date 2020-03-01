От попадания в «Клуб 100» Кокорина отделяет три гола

Форвард Александр Кокорин впервые с октября 2018 года отличился в официальном матче и довел число голов в зачет «Клуба 100» до 97. 28-летний россиянин забил в игре 20-го тура Тинькофф — чемпионата России с «Арсеналом» (1:2).

85 мячей новичок «Сочи» забил на клубном уровне (59 — в чемпионате, 20 — в еврокубках, 6 — в национальных кубках), еще — в матчах за сборную России. Среди действующих российских игрока Кокорина опережают только четверо — Артем Дзюба, Ари, Павел Погребняк и Федор Смолов. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие российские бомбардиры среди действующих игроков: