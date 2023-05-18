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Сегодня, 17:58

Орлов считает, что из Мостового не получится тренер

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, что бывший российский фуболист Александр Мостовой пошел на тренерские курсы.

«Может из Мостового получиться хороший тренер? Не может. Он любит себя в футболе, а не футбол в себе. Все его поведение в эфире, которое мы наблюдаем много лет, — это, в основном, прославление самого себя. Посмотрите на поведение Семака, сравните. Что ж ты о себе говоришь все время? Если ты знаешь испанский, так ты езжай в Испанию и там пройди тренерскую школу. Человек должен поменять образ жизни, всем интересоваться и быть в курсе. Тренер — очень серьезная профессия. Просто ничего не получится. Хорошо, что он пойдет учится, но я не вижу, что из него получится тренер», — приводит слова Орлова Sport24.

12 мая стало известно, что бывший игрок «Сельты» подал документы для обучения в академии РФС. Позже Мостовой допустил, что после учебы может и вовсе не стать тренером.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-18-orlov-iz-mostovogo-ne-poluchitsya-trenera-on-lyubit-sebya-v-futbole-a-ne-futbol-v-sebe
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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Торпедо – Динамо
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Оренбург – Зенит
 - : -
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Ахмат – Химки
 - : -
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Кр. Советов – Урал
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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