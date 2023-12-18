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Сегодня, 22:13

«Чемпионат»: «Зенит» ведет переговоры о переходе защитника сборной Бразилии Нино

Руслан Минаев
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Нино.
Фото Global Look Press

«Зенит» ведет переговоры с «Флуминенсе» о переходе капитана клуба Нино, сообщает «Чемпионат». По данным источника, питерцы могут заплатить за 26-летнего бразильца 6 миллионов евро.

Нино выступает за «Флуминенсе» с января 2020 года, куда он перешел из «Крисиумы» за 1 миллион евро. За свой нынешний клуб он провел 237 матчей, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач. На его счету один матч за сборную Бразилии — против Аргентины (0:1) в квалификации чемпионата мира-2026.

В этом сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом истекает 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Sky Sports сообщал, что игрок достиг устной договоренности с «Ноттингем Форест» о переходе в зимнее трансферное окно.

Источник: Чемпионат
Футбол
ФК Зенит
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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