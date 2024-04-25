Орещук: «Если «Зенит» потеряет золото РПЛ, это станет сенсацией»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ в текущем сезоне.

В среду, 24 апреля, «Зенит» потерпел домашнее поражение от «Рубина» (0:2) в перенесенном матче 21-го тура, а «Краснодар» на своем поле обыграл «Балтику» (3:2).

«Почему «Зенит» проиграл «Рубину»? Рахимов — тяжелый тренер для «Зенита». Он умеет играть против него и разбирает его по частям. Все команды, которыми руководит Рахимов, очень хорошо играют против «Зенита». Если «Зенит» потеряет золото, это станет сенсацией? Думаю, что да», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ после 25 сыгранных туров является «Зенит», набравший 50 очков. «Краснодар» занимает второе место. Отставание «быков» от петербургского клуба составляет 1 очко.