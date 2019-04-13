"Оренбург" забивает в гостях больше всех

"Оренбург" забил три мяча в ворота ЦСКА в матче 23-го тура РПЛ (3:2) и вышел на первое место по результативности в гостевых встречах чемпионата.
На счету "газовиков" 18 голов в 12 матчах, тогда как игроки занимающего второе место "Краснодара" отличились 16 раз. Лучшая гостевая команда премьер-лиги – ЦСКА – имеет в активе 13 мячей. Худшая гостевая атака у "Анжи" – всего четыре гола в 11 встречах. (Кирилл Бурдаков)
Самые результативные гостевые команды чемпионата России-2018/19
|
Команда
|
Матчи
|
Очки
|
Голы
|
Оренбург
|
12
|
15
|
18
|
Краснодар
|
10
|
17
|
16
|
Зенит
|
12
|
20
|
14
|
Спартак
|
10
|
19
|
13
|
Локомотив
|
11
|
17
|
13
|
Краснодар
|
12
|
17
|
13
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