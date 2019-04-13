16:56 | Футбол — РПЛ

"Оренбург" забивает в гостях больше всех

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"Оренбург" забил три мяча в ворота ЦСКА в матче 23-го тура РПЛ (3:2) и вышел на первое место по результативности в гостевых встречах чемпионата.

На счету "газовиков" 18 голов в 12 матчах, тогда как игроки занимающего второе место "Краснодара" отличились 16 раз. Лучшая гостевая команда премьер-лиги – ЦСКА – имеет в активе 13 мячей. Худшая гостевая атака у "Анжи" – всего четыре гола в 11 встречах. (Кирилл Бурдаков)

Самые результативные гостевые команды чемпионата России-2018/19

Команда

Матчи

Очки

Голы

Оренбург

12

15

18

Краснодар

10

17

16

Зенит

12

20

14

Спартак

10

19

13

Локомотив

11

17

13

Краснодар

12

17

13
ЦСКА – Оренбург

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