"Оренбург" забивает в гостях больше всех

"Оренбург" забил три мяча в ворота ЦСКА в матче 23-го тура РПЛ (3:2) и вышел на первое место по результативности в гостевых встречах чемпионата.

На счету "газовиков" 18 голов в 12 матчах, тогда как игроки занимающего второе место "Краснодара" отличились 16 раз. Лучшая гостевая команда премьер-лиги – ЦСКА – имеет в активе 13 мячей. Худшая гостевая атака у "Анжи" – всего четыре гола в 11 встречах. (Кирилл Бурдаков)

Самые результативные гостевые команды чемпионата России-2018/19

Команда Матчи Очки Голы Оренбург 12 15 18 Краснодар 10 17 16 Зенит 12 20 14 Спартак 10 19 13 Локомотив 11 17 13 Краснодар 12 17 13

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