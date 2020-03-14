На 17-й минуте матча 22-го тура Тинькофф — чемпионата России «Оренбург» — «Спартак» правильно поступил арбитр Василий Казарцев, засчитав взятие ворот гостей. В том эпизоде автор гола Джоэль Фамейе в момент передачи партнера не находился за линией офсайда: ближе, чем он, к линии ворот располагался спартаковец Эсекиэль Понсе. Второй ассистент Адлан Хатуев верно не зафиксировал положение «вне игры». (Александр Бобров)