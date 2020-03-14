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«Оренбург» — «Спартак»: правильно ли засчитан гол хозяев?

15:36
«Оренбург» — «Спартак». 22-й тур РПЛ. 14 марта.
«Оренбург» — «Спартак». 22-й тур РПЛ. 14 марта.
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На 17-й минуте матча 22-го тура Тинькофф — чемпионата России «Оренбург» — «Спартак» правильно поступил арбитр Василий Казарцев, засчитав взятие ворот гостей. В том эпизоде автор гола Джоэль Фамейе в момент передачи партнера не находился за линией офсайда: ближе, чем он, к линии ворот располагался спартаковец Эсекиэль Понсе. Второй ассистент Адлан Хатуев верно не зафиксировал положение «вне игры». (Александр Бобров)

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8
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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