«Оренбург» — «Спартак»: правильно ли засчитан гол хозяев?
15:36
На 17-й минуте матча 22-го тура Тинькофф — чемпионата России «Оренбург» — «Спартак» правильно поступил арбитр Василий Казарцев, засчитав взятие ворот гостей. В том эпизоде автор гола Джоэль Фамейе в момент передачи партнера не находился за линией офсайда: ближе, чем он, к линии ворот располагался спартаковец Эсекиэль Понсе. Второй ассистент Адлан Хатуев верно не зафиксировал положение «вне игры». (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи