«Оренбург подтвердил», что матч с ЦСКА состоится

«Оренбург» на официальном сайте сообщил, что матч 27-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА состоится. Встреча пройдет завтра 8 июля.

До этого КДК РФС официально присудил «Оренбургу» поражение в матче 25-го тура против «Урала» со счетом 0:3. Команда не смогла выйти на игру из-за вспышки коронавируса. Ранее по аналогичной причине оренбуржцам было засчитано поражение в игре 24-го тура с «Краснодаром».

«Оренбург» с 23 очками замыкает турнирную таблицу. ЦСКА (43) — пятый.