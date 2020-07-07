«Оренбург подтвердил», что матч с ЦСКА состоится
7 июля 2020, 19:42
«Оренбург» на официальном сайте сообщил, что матч 27-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА состоится. Встреча пройдет завтра 8 июля.
До этого КДК РФС официально присудил «Оренбургу» поражение в матче 25-го тура против «Урала» со счетом 0:3. Команда не смогла выйти на игру из-за вспышки коронавируса. Ранее по аналогичной причине оренбуржцам было засчитано поражение в игре 24-го тура с «Краснодаром».
«Оренбург» с 23 очками замыкает турнирную таблицу. ЦСКА (43) — пятый.
Дополнительная информация:
https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/match-fk-orenburg-pfk-cska-sostoitsya-pravila-poseshheniya.html
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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