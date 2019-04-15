"Опустошены". "Зенит" скорбит в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари

"Зенит" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию, сделанную в 1971 году в Париже. На ней игроки петербуржцев запечатлены на фоне собора Нотр-Дам-де-Пари. В этим минуты в здании полыхает сильный пожар.

- Опустошены, - так охарактеризовал это происшествие "Зенит".

Напомним, пожар в Нотр-Даме начался в понедельник вечером. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания. Возгорание могло быть связано с ремотными работами.

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